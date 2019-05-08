Никто не хочет работать с SSJ-100: «Аэрофлот» наказывал стюардов рейсами «Суперджета» - источник

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Настоящей ссылкой называют полёты на проблемном Sukhoi Superjet 100 сотрудники «Аэрофлота», пишет мужчина, назвавшийся экс-бортпроводником компании.

Воскресная трагедия в Шереметьево открыла общественности ряд вопиющих проблем, которые могут угрожать безопасности пассажиров «Аэрофлота». В числе прочего, многие обсуждают человеческий фактор в ситуации с пожаром и гибелью людей на борту Sukhoi Superjet 100. Оказалось – есть основания полагать, что в экипаж злосчастного рейса Москва – Мурманск входили неопытные и некомпетентные сотрудники авиаперевозчика.

Об этом в сети рассказал пользователь Twitter под ником Plus Ultra. Мужчина представился экс-бортпроводником «Аэрофлота» и заявил, что в указанной компании очень поверхностно относились к вопросу безопасности. В частности, это касалось полётов на Sukhoi Superjet 100. Проблемы с конструкцией лайнера якобы вызывают опасения у бортпроводников. А «Аэрофлот», вместо того, чтобы устранить угрозу, наказывал стюардов рейсами на SSJ-100.

Пользователь Plus Ultra отметил, что на Sukhoi Superjet 100 отправляют самых плохих пилотов, потому что лучшие специалисты работают на других воздушных судах. Мужчина сообщил, что никто из его бывших коллег не хочет работать с SSJ-100, а рейс на этом самолёте в «Аэрофлоте» воспринимают как ссылку.

В частности, по словам «экс-бортпроводника», стюарда могут отправить на «Суперджет» за крупную провинность. К слову, непроверенный источник, опираясь на собственный опыт, заявил, что сами сотрудники авиакомпании порой намеренно пренебрегают правилами безопасности, чтобы не «залететь». Ведь одним из наказаний может быть полёт на SSJ-100.

Достоверность заявлений «бывшего бортпроводника» пока никем не подтверждена. О «внутренней кухне» «Аэрофлота» уже говорилось немало, и во многих случаях сотрудники компании нелестно отзывались о политике перевозчика. Однако, несмотря на это, утверждать, что трагедия с SSJ-100 в Шереметьево произошла, в том числе по вине руководства компании, нельзя. По крайней мере до завершения следствия.