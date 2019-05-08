Смертелет: Трагедия в Шереметьево может сорвать «Аэрофлоту» сотни рейсов «Суперджетов»

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Запах гари сорвал рейс SJJ-100 в Ригу, но самолет оказался полностью исправен. Авиакомпания соврала или у пассажиров паранойя?

Майская трагедия, которая произошла на борту «Сухого» в международном аэропорту Шереметьево, все-таки успела наложить негативный отпечаток на психику людей. В СМИ появилась информация, что пассажир рейса Москва-Рига, который должен был выполнять лайнер той же модели, что и сгоревший, за несколько минут до взлета почувствовал запах гари в салоне. На борту поднялась паника, что неудивительно, в свете недавних событий. Людей эвакуировали в срочном порядке. Однако, после тщательной проверки, никаких очагов возгорания службе безопасности обнаружить не удалось. Авиалайнер вылетел в пункт назначения с задержкой в 2,5 часа.

Понять людей можно, ведь паника — защитная реакция организма, особенно в ситуации, когда истинные причины аварии остаются неизвестны. Пассажиры готовы раздувать из мухи слона, лишь бы не повторить судьбы людей погибшего рейса. Был ли запах гари в салоне или впечатлительного мужчину накрыл приступ паранойи, остается только гадать.

Паника вокруг SJJ-100 только набирает обороты. Пассажиры, в буквальном смысле, шарахаются от самолетов этой модели, а в сети набирает популярность хештэг «Смертолет».

Похоже, что трагедия в Шереметьево может сорвать «Аэрофлоту» сотни рейсов «Суперджетов». Ведь параноидальные симптомы у пассажиров будут нарастать, пока люди не получат ответ на волнующий вопрос: что случилось в тот злополучный день на борту рейса 1492?