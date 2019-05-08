Опять горит? В Шереметьево эвакуировали пассажиров ещё одного самолёта Sukhoi Superjet 100

Сегодня, 05:24

Рейс Москва-Рига в Шереметьево был отменён из-за запаха горелой проводки. Характерный запах распространился по салону очередного Sukhoi Superjet 100 с пассажирами на борту.

Как сообщает Telegram-канал Mash, по расписанию вылет из аэропорта Шереметьево в Ригу должен был состояться в 23:00. Пассажиры даже успели занять свои места на борту, однако запах гари в салоне на фоне недавней трагедии моментально поменял все их планы на вылет и вызвал панику.

«Опять горит?» - именно эта мысль, наверное, пронеслась в тот момент в головах напуганных пассажиров.

В результате рейс был отменён, а пассажиры эвакуированы. Теперь с источником распространения запаха, вероятно, будут разбираться работники аэропорта. Остаётся лишь надеяться, что проблему устранят и данный самолёт не пополнит кровавый список Суперджетов.

Стоит отметить, что трагедия со сгоревшим в Шереметьево пассажирским самолётом, жертвой которого стали 41 человек, по всей видимости, вскрыла нарыв на теле российской гражданской авиации, продемонстрировав возможную ненадёжность воздушного судна Sukhoi Superjet 100. И пока Минтранспорт не видит оснований для приостановки полётов отечественных Sukhoi Superjet 100, а авиастроительная корпорация, чьим детищем является «Сухой», просит дополнительное финансирование на новые пассажирские самолёты МС-21, среди лётных экипажей и пассажиров нарастает вполне обоснованный страх перед каждым рейсом на этой модели самолётов.