Дети под прицелом: На юге Москвы неизвестный обстрелял дошкольное учреждение

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Данные о пострадавших сотрудниками полиции, прибывшими на место происшествия, не были представлены.

На юге Москвы неизвестный обстрелял дошкольное учреждение. Очевидцы происшествия обратились в отделение полиции с информацией, что неизвестный мужчина открыл огонь из пневматического оружия по детскому саду №1502, расположенному на Каширском шоссе.

Администрация частного детского садика № 1502 официальных комментариев о том, что в здании под прицелом находились дети, не предоставляет.

Предположительно, стрельба велась с крыши одной из близлежащих высоток, окружающих дошкольное учреждение. С какой именно, будет установлено правоохранительными органами в ходе предварительного расследования.

Отметим, что по имеющимся в Интернете отзывам, о садике можно судить, как о благоприятном учреждении. Родители утверждают, что атмосфера всегда положительная, воспитатели внимательно относятся с маленьким детям. Поэтому остается загадкой, что могло послужить причиной стрельбы.