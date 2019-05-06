Кошмар для родственников: Трагедия в Шереметьево унесла жизнь доктора «с золотыми руками»

Сегодня, 14:35

Выбраться с пылающего борта самолета не смогла также и его 12-летняя дочь.

Жертвы трагедии в Шереметьево на данный момент находятся на опознании. Эксперты утверждают, что для этого пригодится серьезная генетическая экспертиза, потому как опознать их обычными методами не представляется возможным. Тем не менее, некоторые личности погибших уже известны. Трагедия в Шереметьево, в частности, унесла жизнь доктора «с золотыми руками», как его описывали в Мурманске, откуда он родом. Там мужчина возглавлял одну из больниц. Не смогла выбраться из самолета также и его 12-летняя дочь.

Как сообщили ознакомленные источники, доктор вместе с ребенком сидели ближе к хвосту самолета, потому выбраться не смогли. Вместе с дочерью он отправился в Москву исключительно в туристических целях. Также с ним поехала коллега врача. Согласно имеющейся информации, погибли все трое. Настоящий кошмар для родственников становится еще страшнее, потому как многих опознать попросту невозможно. Именно поэтому решили проводить генетическую экспертизу, так как альтернатив этому особо не имеется.

На данный момент жена погибшего находится в Москве на опознании. Для нее произошедшая трагедия – не первая за последнее время. Дело в том, что во время стрельбы в политехе в Керчи, там у нее скончалась племянница. Теперь же пожар на Superjet 100 унес жизни мужа и дочери.