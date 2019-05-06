В Перми прогремел взрыв на химзаводе «Азот» - трое погибших

Сегодня, 11:01

«Угрозы для персонала предприятия и населения города нет», - МЧС.

Сегодня Telegram-канал «Mash» сообщил, что на химическом заводе «Азот» в Перми прогремел взрыв, в результате которого погибли 3 человека и один госпитализирован с травмами средней тяжести.

Причиной возгорания, по утверждению новостного канала, стал «взрыв цистерны с химической жидкостью».

Пресс-служба МЧС подтвердила полученную информацию и подчеркнула, что авария не повлияла на производственный процесс, так как произошла во время проведения ремонтных работ в одном из цехов предприятия.

Для устранения последствий пожара было задействовано 30 человек и 10 единиц спецтехники.

Пермский химический завод «Азот» - это единственное в стране предприятие, основанное еще в 1929 году, которое специализируется на производстве высших алифатических аминов, кристаллического нитрит-натрия, а также несколько видов селитры.