Паническая атака в Шереметьево? Пассажиры спасали свой багаж вместо людей

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Погибших могло быть меньше, если бы люди не спасали свою ручную кладь, а освободили проход для товарищей по несчастью.

В аэропорту Шереметьево произошла трагедия – самолет, летевший из Москвы в Мурманск загорелся. Пилоты запросили экстренную посадку в аэропорту, однако с первого раза сесть лайнеру не удалось. Пилоты были вынуждены заходить на второй круг, а промедление в этом случае оказалось действительно смерти подобно.

Эксперты до сих спорят, что могло стать причиной возгорания хвостовой части самолета: одни считают, что в лайнер попала молния, другие грешат на неполадки с левым двигателем, третьи традиционно списывают на ошибку пилота. Сами пилоты подтверждают версии с молнией – в Москве в это время действительно бушевала непогода. Пожар имел страшные последствия – 13 погибших и раненые. Одной из причин того, что люди погибли стало нежелание администрации аэропорта сотрудничать с бригадой МЧС – пожар старались потушить самостоятельно. Однако в большей степени в массовой гибели людей можно винить самих пассажиров.

В Сеть попало видео, на котором ясно видно, как люди покидают пылающий самолет со своим багажом, хотя правила эвакуации из самолета гласят – ручную кладь нужно оставлять на месте. Эксперты не исключают, погибших могло быть меньше, если бы пассажиры не спасали свой багаж вместо людей. Отмечается, что давка в проходе, спровоцированная тем, что обыватели ищут и хватают свои пожитки, могла стоить жизни тем, кто спешил покинуть лайнер вслед за ними по надувному трапу в носовой части самолета.

Специалисты отмечают, что выжившие люди должны благодарить пилотов – Дениса Евдокимова, Максима Кузнецова, а также бортпроводников Татьяну Касаткину, Максима Моисеева и Ксению Фогель, ведь им удалось посадить машину в условиях адской паники. К сожалению, именно паническая атака в Шереметьево, которая охватила пассажиров, и помешала им расставить приоритеты: сначала люди, а затем пожитки. Среди 13 погибших оказались двое детей и игрок мурманского клуба «Что? Где? Когда?».

Сетевые издания и рядовые пользователи активно делятся информацией, мнениями и выражают сочувствие близким погибших пассажиров. Информация постоянно обновляется и дополняется. По последним данным в пожаре чуть не погиб мэр Североморска - Владимир Евменьков.