Допилась: Пьяная ростовчанка забыла двухлетнего сына в салоне такси

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Шофер отвез малыша в больницу, а медики проинформировали об инциденте органы опеки.

Пословица гласит, что пьющая мать – горе в семье. На себе это пришлось испытать двухлетнему мальчику, которого мама забыла в салоне такси. Водитель отвез мальчика, которого оставила пьяная ростовчанка, в больницу, а далее за дело взялись медики.

Врачи известили о произошедшем правоохранителей и органы опеки. Оказалось, что пассажирка такси была пьяна, поэтому забыла ребенка в машине. Однако это не служит для нее смягчающим обстоятельством, наоборот, теперь она не скоро увидит своего сына.

Более того, забывчивую родительницу ждет штраф за неисполнение обязанностей по содержанию и воспитание несовершеннолетних. Мальчик пока остается в больнице, а родителям придется держать ответ перед специалистом по правам детей представителями органов опеки и попечительства.

Компетентные органы будут выяснять обстоятельства, при которых женщина допилась до такого состояния и выяснят, как часто с ней случались такие инциденты. Отец ребенка также не избежит разбирательств.