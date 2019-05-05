Осквернена могила Героя Советского Союза – сеть требует для вандалов жёсткого правосудия

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«Поймать и на кол», - такими комментариями разъярённых россиян пестрит интернет после новости о разграблении могилы Героя Советского Союза генерал-полковника авиации Александра Медведева на Кунцевском кладбище в Москве.

В преддверии Дня Победы российский сегмент сети шокировала новость о надругательстве над памятью ветерана Великой Отечественной войны, Героя Советского Союза генерал-полковника Александра Медведева. СМИ сообщили, что могила знаменитого лётчика Кунцевском кладбище в Москве была осквернена неизвестными. О случившемся в полицию сообщила дочь генерала Медведева, которая заявила, что над памятником герою войны вандалы надругались в ночь на 4 мая.

Позже стало известно, что злоумышленники оторвали бронзовый букет с могилы военного. Скульптор Денис Петров объяснил, что подобное осквернение в последние годы на столичных кладбищах не является редкостью. По его словам, больше всего вред причинён родственникам умершего героя.

Однако позже выяснилось, что случай осквернения могилы ветерана задел за живое многих россиян. В социальных медиа развернулась большая дискуссия по поводу разграбления памятника Александру Медведеву. Сеть требует для вандалов жёсткого правосудия, считая, что подобные акты вандализма заслуживают наиболее жёсткого наказания. «Поймать и на кол», - пишет один из пользователей. Люди в соцсетях призывают власти ужесточить Уголовный кодекс в части наказания вандалов.

Как оказалось, существующая норма не соответствует запросам общества. Ст.244 УК РФ предусматривает наказания в виде лишения свободы на срок до пяти лет за осквернение захоронений участников борьбы с фашизмом. Возмущённые поступком вандалов граждане уверены, что остановить осквернителей могил может лишь угроза тюремного заключения сроком до 30 лет.

Стоит отметить, что в других странах мера осквернение могил и вандализм органы закон оценивает по-разному. К примеру, в Италии или Австрии обидчики Александра Медведева, скорее всего, отделались бы штрафом. В Германии и Австрии им грозило бы несколько лет тюрьмы. Наиболее радикально относятся к вандалам и осквернителям в Китае. Здесь за подобное могут посадить на 10 лет.

Чьё правосудие окажется ближе власти в России на фоне случившегося, покажет время. Народ своё слово уже сказал.