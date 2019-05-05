«В следующий раз готов стрелять из пушки»: Камышловский «стрелок» пожаловался на строительную «мафию», обманувшую дольщиков

Сегодня, 15:20

Депутат из «Справедливой России» не жалеет, что устроил стрельбу в жилом дворе в Камышлове и намерен действовать в том же духе и впредь.

Накануне Сеть всколыхнула новость о депутате, устроившем стрельбу в жилом дворе в городе Камышлове. Член партии «Справедливая Россия» Дмитрий Ионин решил привлечь внимание к проблеме обманутых дольщиков в Свердловской области. Сообщается, что народный избранник вооружился автоматом и устроил пальбу, но стрелял в воздух. По Сети мгновенно распространилось видео, на котором видно, как бесчинствует «справедливоросс», и депутат не стал отрицать этот факт.

Депутат заявил, что намеренно устроил этот перфоманс, поскольку уже не видит другого способа обратить внимание СМИ на строительную «мафию», обманувшую дольщиков. Он заявил, что готов в следующий раз стрелять из пушки, если только так можно привлечь внимание к произволу застройщиков, обманывающих народ.

Камышловский «стрелок» признался, что после этого инцидента ему поступали звонки из прокуратуры, в которых недвусмысленно намекали, что нардепу лучше оставить затею защищать обманутых дольщиков и прекратить нападки на застройщика. Кроме того, депутата не выпускали из города ГИБДД и ДПС на пяти автомобилях.