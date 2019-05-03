«Аэрофлот» влетел на бабки: Компания потеряла багаж с зарядным устройством дорого фотоаппарата

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Перевозчик своей якобы безответственностью испортил фотографу деловую поездку.

Пострадавшая от действий «Аэрофлота» пассажирка пожаловалась на проблему, которая в период отпусков стала носить почти массовый характер. Очередной рейс в Европу завершился разлукой пассажира и его багажа.

Как следует из рассказа «жертвы», она получила аккредитацию на съёмку в одном из самых старых, красивых и исторических мест в Италии – «Королевском театре» в Турине. Попасть туда кому-либо, кроме представителей мировых СМИ, довольно трудно, поэтому доверие театра девушка восприняла серьёзно и обзавелась новой камерой.

Новым инструментом фотографа стала Nikon Z6, цена которой составляет $2000. Эксперты предупреждают, что камеры подобного типа предпочтительно заряжать только «родным» устройством, чтобы исключить всевозможные несовместимости штекера и гнезда и, тем самым, не навредить дорогостоящему аппарату.

Однако пострадавшей придётся покупать новое зарядное устройство, поскольку старое «Аэрофлот» якобы потерял со всем багажом. Разумеется, девушка будет работать с испорченным настроением вперемешку с неприятными воспоминаниями и только надеяться на осознанность «Аэрофлота», который, судя по всему, уже «влетел на бабки», в который раз допустив неприятную ситуацию.

Напомним, что для возвращения багажа и возмещения компенсации необходимо обращаться в поддержку авиакомпании перевозчика сразу по факту пропажи вещей. Поскольку багаж действительно теряют на рейсах всё чаще, компании модернизируют схему взаимодействия с аэропортами и с каждым разом стараются быстрее вернуть потерю владельцу.

К слову, авторитет «Аэрофлота» не оставляет сомнений, что авиакомпания уладит скандальную ситуацию и признает ошибку, если она действительно имела место быть.