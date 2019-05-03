«Безопасность» РЖД: Лопнувшие стёкла «Ласточки» едва не лишили пассажиров глаз

Сегодня, 15:10

Авария случилась в заснеженном лесу Карелии.

Поезда повышенной комфортности не перестают удивлять даже бывалых пассажиров. В Карелии, например, где последний месяц весны ознаменовался минусовой температурой, современная электричка не смогла вынести мук холодами. Как сообщил пассажир злосчастного поезда, некоторые стёкла в вагонах лопнули внутрь, едва не лишив людей глаз.

Так, больше всего пострадали стёкла возле пассажиров и двери. На данный момент судьба поезда, а также достоверная информация о пострадавших, неизвестны. Последнее сообщение от пассажира пришло несколько часов назад. Известно, что состав был остановлен посреди леса до устранения проблемы.

В Сети уже стали иронизировать на тему безопасности в новых поездах РЖД. В частности, «Ласточку» неоднократно называли красивой обёрткой горькой конфеты, поскольку первый запуск поезда стал проблемным для многих постоянных пассажиров электричек РЖД. В свою очередь, компания постаралась пойти навстречу пострадавшим пассажирам. Как видно на снимках, проводники общаются с людьми, очевидно, предлагая способы согреться в совсем не весенние морозы.

Отметим, что проблемы со стёклами возникают крайне редко, однако история винит в этом самих пассажиров. От РЖД теперь ожидают внутреннего расследования и заключения об уровне безопасности других поездов этого класса.