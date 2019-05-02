Результат – закрытый перелом: Пассажиры городских автобусов обнаружили опасность советских ливнёвок

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Наезд на канализационную решётку может спровоцировать серьёзные последствия.

Неприятный случай произошёл в столице Казахстана 2 мая в час пик. Пассажиры злополучного автобуса рассказали, что во время маршрута транспорт наехал на решётку ливневой канализации, которых тысячи на территории постсоветского пространства - большинство годами ожидает модернизации.

Простой древних ливнёвок может превратиться в «пункт назначения», как случилось в Нур-Султане, где канализационная решётка не выдержала веса городского автобуса и поломалась под колёсами. Поломавшееся железо разворотило часть днища автобуса, где как раз сидела пассажирка. Водитель транспортного средства рассказал, что сразу услышал крик женщины. Врачи скорой доставили пострадавшую в больницу, где, в результате осмотра, был обнаружен закрытый перелом ноги.

По рассказам россиян, которые тоже часто являются пассажирами аналогичных автобусов, истории с опасными советскими ливнёвками –далеко не редкость, но они не всегда заканчиваются печально. Согласно ранним экспертным оценкам, ливневые канализации в постсоветских странах требуют срочной модернизации. Похожие случаи с наездом на древнюю решётку или открытый люк чаще заканчиваются взрывом колеса на транспорте. Эта ситуация чревата более серьёзными последствиями для пассажиров.