Хотели отморозиться? Клиентка «Аэрофлота» добилась извинений и компенсации за порчу имущества

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Пассажирку постоянно кормили «завтраками» относительно решения вопроса с испорченным чемоданом.

До недавнего времени женщина пользовалась услугами компании постоянно, получая скидки при покупке билетов. Так продолжалось до февраля, когда в аэропорту «Пулково» она при выдаче багажа обнаружила, что её чемодан обезображен внушительным разрезом, при этом, чудом не пострадало его содержимое. Служащие «Аэрофлота» без проблем оформили порчу имущества и заверили, что в самое ближайшее время вопрос с компенсацией будет решён.

Вскоре, клиентка оформила все бумаги для обращения в авиакомпанию. В своей претензии женщина настаивала на полном возмещении ущерба, ведь чемодан восстановлению не подлежал. Пассажирка указала его первоначальную стоимость в 7500 рублей и отнесла документы в офис «Аэрофлота». С тех пор, от компании не было ни слуху, ни духа, словно в передовом авиаперевозчике хотели «отморозиться» и не реагировать на иск. При этом, при личном обращении в службы аэропорта «Пулково», её трижды убеждали подождать, заверяя в скором решении проблемы.

Когда все обещанные сроки вышли, пассажирка в соцсети опубликовала полный разочарования пост, где рассказала эту историю, не забыв проставить нужный тег #аэрофлотобнаглел. Она не ожидала скорой реакции, но именно своей публикацией добилась извинений и компенсации за порчу имущества. Буквально на следующий день ей пришло письмо, в котором представитель компании заверил, что Аэрофлот удовлетворил требование клиентки и размер выплаты составит 5250 рублей с удержанием 30% «за износ» чемодана. Некоторые комментаторы отметили, что обычно авиакомпания безупречно выполняет свои обязательства, но в данном случае произошёл какой-то непреднамеренный сбой.