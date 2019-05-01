Всему виной «собачка»: В Астраханской области молнией убило лошадь и ее владельца

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Металлический элемент одежды погубил в результате не только мужчину-пастуха, но и его рабочего коня.

Представители правоохранительных органов заявили об обнаруженных в селе Золотуха Ахтубинского района, Астраханской области телах пастуха и лошади. Как бы это не прозвучало, всему виной послужила «собачка» от молнии на куртке погибшего мужчины. Предположительно, попавшей туда молнией и убило лошадь и ее владельца.

Как сообщил прессе представитель СК РФ по Астраханской области Андрей Хегай, произошло все 28 апреля, ориентировочно в 26 километрах от села Золотуха. Погибший работал пастухом на местной чабанской точке, однако в тот трагический день не вернулся.

Местные жители обнаружили безжизненное тело пастуха прямо на рабочей лошади, которая из-за ее владельца также пала жертвой удара молнии.