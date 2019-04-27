«Рвота страшная»: Бургерную Тимати могут закрыть после серьёзного отравления посетителя

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Семейная пара из Москвы в ужасе покинула Black Star Burger в Санкт-Петербурге и теперь намерена наказать Тимура Юнусова за пережитое.

Популярные закусочные под брендом Тимати открываются одна за одной в крупных городах России, однако уже скоро ресторанное дело рэпера рискует сойти на нет. По крайней мере, одну бургерную Юнусова в Санкт-Петербурге могут закрыть в ближайшее время после серьёзного отравления посетителя.

О своём знакомстве с петербуржским Black Star Burger жительница Москвы рассказала на портале «Отзовик». Всё началось с того, что она с супругом, гуляя по северной столице в выходной, 21 апреля, решила зайти в Black Star Burger, что в торговом центре на Лиговском проспекте. Негативные эмоции у москвичей персонал бургерной вызвал уже с первых минут, когда якобы отказался выдать фирменные чёрные перчатки, обещанные на входе. Затем супруги ещё больше расстроились, когда в их счёт включили жвачки, которые они не заказывали. Но самое страшное случилось уже после – мужчина, отведав бургеров Тимати, якобы серьёзно отравился.

«Я вроде ничего, а вот муж... рвота страшная., из туалета выйти не может ... вы чем народ кормите ау???», - не скрывает возмущения посетительница (Орфография и пунктуация автора сохранены – прим.ред.).

Автор отзыва не стала устраивать скандал Black Star Burger из-за отказа выдать перчатки и «раздутого» счёта, но когда речь зашла о здоровье супруга, пошла на принцип. Женщина намерена наказать заведение Тимати за халатность и планирует обратиться компетентные органы, чтобы инициировать проверку соблюдения санитарных норм в Black Star Burger. Пока о результатах разбирательства ничего не известно. Представители сети скандальную ситуацию также не комментируют.