Кровавая Пасха в Шри-Ланке: Террористы устроили три новых взрыва в Страстную Пятницу

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Представители запрещенного в РФ «Исламского государства»* не скрывают, что их цель – массовое убийство христиан.

В день, когда православные христиане отмечают Страстную Пятницу, а католики пятый день Великой Седмицы, в Шри-Ланке прогремели три новых взрыва. По предварительной информации, взрывы прогремели во время полицейского рейда, когда правоохранители выявили место, где изготавливаются пояса смертников. Инцидент имел место в городе Калмунай. Террористы взорвали себя при попытке задержания их полицейскими.

По информации местных СМИ, сотрудники службы безопасности изъяли у террористов одежду и флаги, на которых были опознавательные знаки запрещенной в России организации «Исламское государство», кроме этого в арсенале экстремистов обнаружились взрывчатые вещества, более сотни металлических деталей, пригодных для начинения бомбы, а также беспилотники и жилет террориста-смертника. Представители террористической организации не скрывают, что их целью было уничтожить как можно больше христиан. Предположительно, различия между православными и католиками экстремисты не делают: представителям обеих конфессий грозит кровавая Пасха в Шри-Ланке. Кроме того, террористы сообщили, что их мишенями также стали граждане тех стран, которые входят в коалицию по борьбе с ИГ.

На данный момент под арестом находятся уже 60 человек. Ранее сообщалось, что 21 апреля, в день католической Пасхи, на острове произошло восемь взрывов, в ходе которых по разным данным погибло от 200 до 320 человек. На следующий день взорвалась еще одна бомба. Целью экстремистов, очевидно стала христианская церковь, поскольку взрывчаткой был начинен стоящий рядом автобус.