Кто бы сомневался: Кокорина пытаются «отмазать», как нуждающегося в реабилитации

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Предсказания скептиков о том, что футболисты смогут избежать тюремного срока, по всей видимости, оказались правдой.

Разговоры о футболистах Кокорине и Мамаеве с момента драки с их участием практически не утихают. Однако, после нескольких заседаний, где дело спортсменов рассматривалось по существу, скептики тут же начали говорить, что спортсменов явно попытаются «отмазать», схватившись за ту или иную уловку. По всей видимости, с Александром Кокориным это действительно сработало. На данный момент его пытаются вытащить из СИЗО «Бутырка», как нуждающегося в реабилитации. Главным вдохновителем этого «спасительного круга» для спортсмена является Татьяна Потяева, столичный уполномоченный по правам человека.

Она отмечает, совместно с представителями Кокорина готова посодействовать тому, чтобы уже сейчас департамент здравоохранения посодействовал тому, чтобы футболист отправился на реабилитацию. По ее мнению, ему требуется магнитно-резонансная терапия. Более того, некоторые представители ведомств уже выказали готовность всячески оказать помощь в решении данного вопроса.

Еще в начале текущего года адвокаты Кокорина заявили о том, что спортсмен страдает от серьезных болей в колене, потому ему, вероятно, требуется операция по замене сустава. Кто бы сомневался, чтои итоги осмотра главного врача ФК «Зенит» Михаила Гришина действительно будут «на пользу» Кокорину. Оказалось, что коленный сустав показывает отрицательную динамику по сравнению с предыдущим осмотром, который проводился еще в октябре.