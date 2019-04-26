Борт "Аэрофлота" экстренно вернулся в Ригу: Произошло столкновение с птицей - сеть

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Сигнал бедствия представителями авиакомпании не подтверждается.

26 апреля сеть взбудоражило весьма неприятное сообщение. Один из бортов российской авиакомпании «Аэрофлот» экстренно вернулся в аэропорт города Риги. По неподтвержденным данным, Superjet 100-95B, следовавший из Риги в Шереметьево, подал сигнальный код «7700». На профессиональном уровне это означало, что произошла нештатная ситуация на борту самолета. Как рассказали специалисты, этот код используют, когда происходит сбой в работе системы.

Ссылаясь на данные трекера, фиксирующего все передвижения самолетов в небе, российский Superjet резко снизил высоту до уровня в 3 км и выполнил горизонтальный полет. В соответствии с инструкцией, к такому способу полета прибегают при разгерметизации кабины авиалайнера. Спасатели и кареты скорой помощи уже ждали подлетающий самолет для оказания необходимой помощи.

Но некоторое время спустя, когда самолет уже приземлился на территории Международного аэропорта Риги, стало известно, что никакой экстренной ситуации на борту не было. Пилот, долетев до границ Латвии, просто решил вернуть самолет. По его словам, произошло столкновение с птицей.

В Интернете ведется самое настоящее расследование для выяснения настоящих причин возвращения Superjet 100-95B, ведь самолет не маленьких размеров, чтобы ему могла навредить птица. Сам «Аэрофлот» какие-либо комментарии давать пока отказывается.