Жительница Чебоксар лишилась 785 тысяч рублей, влюбившись по переписке в «генерала-миротворца» из ООН

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Чтобы обеспечить приезд «жениха», 53-летняя женщина набрала кредитов на внушительную сумму.

Жительница Чувашии зарегистрировалась на сайте знакомств, чтобы наконец устроить свою личную жизнь и найти свою вторую половину. Вскоре ей улыбнулась удача и она познакомилась с мужчиной, который также проявил к ней интерес. По его словам, он был генерал-майором миротворческого подразделения ООН и несёт службу за границей.

После нескольких месяцев переписки, интернет-ухажёр стал намекать, что пора бы продолжить их знакомство в реальности. Более того, «генерал» сообщил, что готов переехать в Россию и жениться на жительнице Чебоксар. Сердце доверчивой женщины дрогнуло и она, влюбившись в геройского «миротворца», дала согласие на его предложение начать совместную семейную жизнь.

Однако, как выяснилось, существовала небольшая проблема: денег у сотрудника ООН не оказалось, поэтому, чтобы отправить свой багаж в Чебоксары и приехать самому, ему была необходима небольшая сумма. «Жених» обещал, что всё непременно компенсирует своей суженой, а ослеплённая любовью «невеста» бросилась в кредитные организации и взяла займы на общую сумму 785 тысяч рублей. Стоит ли говорить, что, получив желанное, «генерал» перестал выходить на связь.

Спустя время, оскорблённая и обобранная горе-невеста обратилась в правоохранительные органы с заявлением, что по своей наивности лишилась крупной суммы денег.