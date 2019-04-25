Пернатый труп: Рейс Петербург-Москва задержали на 8 часов из-за птицы в фюзеляже

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Птица могла стать жертвой во время совершения самолётом рейса Тель-Авив – Санкт-Петербург.

По прилёту в Северную столицу экипаж стал готовиться к следующему рейсу из «Пулково» в московский «Домодедово» в 5:30 утра. Внезапно, пассажиры были извещены, что возникла внештатная ситуация и вылет задерживается. Поначалу было объявлено, что всё будет налажено в 10 утра, затем ожидание растягивалось и создавало нервную обстановку среди участников полёта. Гневные отклики в соцсетях свидетельствовали, что руководство аэропорта держит пассажиров в неведении относительно сроков вылета и в обещанное время все по-прежнему находились в терминале воздушной гавани.

Вскоре было объявлено, что причиной неисправности авиалайнера стала птица, попавшая в фюзеляж во время рейса из Тель-Авива. Из-за пернатого трупа в чреве самолёта вылет по маршруту Петербург-Москва задержали на 8 часов до приведения лайнера в соответствие с нормами полётов. Перевозчик заверил, что происходит ремонт повреждённой части фюзеляжа и принёс свои извинения за неудобства. Впрочем, стало известно, что пассажирам готовят другой борт, который предположительно смог вылететь в 13:30.

По данным Росавиации, за истекший год произошло около 1000 столкновений птиц с воздушными судами. Чаще всего удары приходятся на крылья, фюзеляжи, стабилизатор и шасси. Попадание пернатых в двигатель в 3% случаев становится причиной серьёзной неисправности, влекущей крушение лайнера.