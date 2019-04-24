Скончался оператор клипов Киркорова, ДДТ и Преснякова - Сергей Дубровский

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Оператор и режиссёр Сергей Кальварский сообщил на своей странице Facebook о смерти своего товарища Сергея Дубровского.

23 апреля 2019 года скончался соучредитель киностудии «Квадрат фильм» Сергей Дубровский, видный деятель операторского искусства. Его верный товарищ Сергей Кальварский рассказал об этом в своих социальных сетях, помяну его последним добрым словом - умер очень важный человек, талантливый, образованный, очень скромный и деликатный.

На мир Дубровский всегда смотрел через объектив камеры, оттого все видел иначе, нежели другие. Кальварский попрощался с другом, выразив сожаления о редких встречах за последнее время, однако режиссер упомянул, что Дубровский был для него больше, чем товарищем – наставником и учителем.

Многие знают этого человека как оператора фильмов и сериалов – «8 марта», «Наставник», «Преступление в стиле Модерн», «Страховщики», «Литейный», за что не раз был лауреатом международных фестивалей в США и Европе.

Также, Дубровский выступал оператором клипов для звезд российского шоу-бизнеса – Филипп Киркоров, Маша Распутина, Владимира Преснякова, ДДТ и многие другие.