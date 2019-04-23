Хотели как в Шри-Ланке?: В преддверии Пасхи ФСБ накрыла ячейку ИГ - террористы готовили серию атак

Сегодня, 18:09

В Махачкале и Грозном после серии терактов на Шри-Ланке, приуроченных к католической Пасхе, задержали пятерых боевиков «Исламского государства»*, которые планировали взрывы в российских городах.

В минувший уик-энд мир потрясли новости из Шри-Ланки, где на католическую Пасху террористы устроили настоящую кровавую бойню, совершив девять взрывов в разных частях острова. Жертвами терактов стали 310 человек, порядка 500 получили ранения. Ответственность на себя взяла запрещённая в России террористическая организация «Исламское государство»*. По мере приближения православной Пасхи, об угрозе подобных взрывов заговорили и в России. Подтверждение тому, что опасения не напрасны, появилось сегодня вечером от ФСБ.

Сотрудники Федеральной службы безопасности России задержали в Махачкале и Грозном пятерых боевиков ИГ*, которые готовили серию атак в российских городах. Подтверждена информация о предстоящих взрывах в Каспийске и Грозном. То, что ФСБ накрыла ячейку террористов в преддверии Пасхи может быть случайностью, но, учитывая кровавый посыл террористов христианам в Шри-Ланке, нельзя не относится к этому серьёзно. Возможно, боевики ИГ* хотели устроить нечто подобное в священный для православных христиан день и в России?

Стоит отметить, что в Совфеде накануне не нашли повода для беспокойства в приближении Пасхи. Член парламентского комитета по обороне и безопасности Франц Клинцевич заявил, что православным в России не стоит переживать за свою безопасность во время празднования священного для них дня. Сенатор подчеркнул, что всё находится под контролем, а опасности и нет вовсе.