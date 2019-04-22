Так себе коммунист: Избивший человека депутат КПРФ Кочиев останется без наказания?

Сегодня, 14:07

В биографии «Водочного короля» это не единственный случай, когда он может выйти «сухим из воды».

Дурная слава о депутате от КПРФ и владельце водочного концерна Роберте Кочиеве тянется еще с незапамятных лет. В середине 2011 года его обвиняли в неправомерных действиях, направленных против бывшего бизнес-партнера, затем последовали обвинения в «крышевании» алкогольного бизнеса. Однако, ничего из этого подтверждено представителями закона не было. Знакомые господина Кочиева уверены, что «он обладает талантом договариваться о выгодном для себя сотрудничестве».

Поэтому, не удивительно, что Роберт Иванович позволяет себе иногда переступать черту закона. На этот раз депутата застали в одном из московских ресторанов, где он «отдыхая» с друзьями, избивал молодого человека. Как сообщили очевидцы, пострадавший Тимур Султанов, отмечавший рождение дочки, прошел мимо Кочиева.

В этот момент, депутату показалось, что парень начал приставать к девушке, сидевшей за его столиком. После этого Тимура начали избивать 10 человек под руководством самого чиновника. После этого, так себе коммунист просто сел в свой автомобиль и без капли сожаления уехал на своем автомобиле.

Прибывшие на место полицейские заявили, что никакого состава преступления они не наблюдают. Получается, что избивший человека депутат КПРФ Кочиев останется без наказания.

Этот инцидент ложиться тенью позора не только на самого чиновника, но и на партию, к которой он принадлежит. Общественность надеется, что правительство страны обратит внимание на своевольное поведение должностных лиц и подобные случаи будут пресекаться.