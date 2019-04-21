Осторожно, риелторы: Жительница Новосибирска заплатила деньга за «липовые» предложения об аренде

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Мошенники устроились в конторе в центре города у всех на виду, но управа на них до сих пор не нашлась.

Новосибирцам следовало бы в целях безопасности расклеить по городу объявления «Осторожно, риелторы» с указанием некоего Сибирского центра аренды. Именно эта сомнительная контора обокрала на днях местную жительницу. В силу своей неопытности девушка оказалась для мошенников лакомым кусочком. Представившаяся риелтором женщина по имени Лиана «поймала» девушку на том, что в сети она просматривала объявления по аренде жилья, но все было безуспешно. Мошенница предложила встретиться в офисе, чтобы обсудить детали, рассказывает героиня.

По словам жертвы, мошенники бесстрашно расположились в самом центре Новосибирска и даже не поскупились оборудовать место своей «работы». На двери висела соответствующая табличка, а документы об оказании услуг выглядели довольно профессионально. За работу было запрошено 5000 рублей. Деньги обещали вернуть в случае неудачной сделки. Но не тут-то было.

Вероятно, на неопытную клиентку надавили спешкой и играющей в офисе музыкой. Как рассказывает девушка, сконцентрироваться на договоре в таких условиях было очень сложно, и недочитанный документ был спешно подписан. Также, по словам клиентки, ее паспортные данные были просмотрены «риелтором». В сети девушку успокаивают: без самого паспорта «повесить» кредит на нее вряд ли удастся.

Получив по СМС целый список номеров, девушка была приятно удивлена. Но радость быстро сменилась разочарованием, когда оказалось, что жительница Новосибирска заплатила деньга за «липовые» предложения об аренде. Ни один из номер не принадлежал настоящим собственникам квартир. После очередного звонка девушка даже узнала, что она не первая жертва авантюры. Разумеется, свои 5000 рублей девушка отдала мошенникам безвозвратно.

Больше всего удивляет, что находящаяся в центре города шайка обманщиков все продолжает свои темные дела, если верить рассказу жертвы. Если это не первый случай их обмана, почему бездействуют прошлые жертвы и полиция? Девушка намерена обратиться в органы за справедливостью. Главное в попытках наказать воров - не попасть на «юристов» из того же теста и не лишиться более внушительной суммы, чем 5000 рублей.