«Трусливая атака»: теракты на Шри-Ланке могут нести религиозный характер

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Число погибших при взрывах достигло 160 человек, более 360 оказалось ранено. Взрывы прогремели на католическую Пасху в шести церквях и отелях. Премьер-министр Шри-Ланки в своём Twitter прокомментировал ситуацию.

Сегодня, 21 апреля, во время празднования католической Пасхи на острове Шри-Ланка прогремели шесть взрывов, унёсших жизни 160 человек. Атаки затронули отели Shangri-La, Cinnamon Grand и Kingsbury в Коломбо и три церкви в городах Котахена,Негомбоо и Баттикалоа.

Премьер-министр острова назвал эти теракты «трусливой атакой», сделав запись в своём аккаунте Twitter. На момент выхода статьи проводится экстренное заседание правительства Шри-Ланки, которое анонсировал в соцсетях иинистр экономических реформ Харша де Силва. Он также заявил, что среди жертв есть много иностранцев. К счастью, по словам российского посла Юрия Материя, по предварительным данным россиян среди жертв теракта нет.

Факт того, что взрывы прогремели в церквях, заставляет предположить религиозный характер терактов. Стоит отметить, что большая часть населения Шри-Ланки исповедует буддизм, на втором месте индуисты, а на третьем – мусульмане. Христин там меньшинство, а атаки произошли на католические церкви в главный религиозный праздник. Впрочем, пока ни одна террористическая организация не взяла на себя ответственность за атаки.