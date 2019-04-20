На дороге в Архангельской области сожгли мосты для строительства мусорного полигона из Москвы

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В Архангельской области произошло чрезвычайное происшествие – неизвестные сожгли мосты, по которым ездила строительная техника, обеспечивающая создание мусорного могильника в районе станции Шиес. Этот могильник предназначается для хранения вывозимого из Москвы мусора.

После протестов, связанных с тем, что мусорный полигон в районе подмосковного города Волоколамска отравляет экологию области и жизнь граждан, вынуждая их дышать сероводородов и иными вредными газами, правительство Москвы решило вынести мусорные полигоны за пределы Московской области. Во Владимирской области под удар едва не попал историко-археологический заповедник в Сунгирском районе, а в Архангельской области было принято решение о строительстве мусорного полигона рядом с железнодорожной станции Шиес рядом с посёлком городского типа Урдома.

Местные жители решительно выступили против такого строительства, организуя акции протеста. Так же, по сообщениям жителей Архангельска и Архангельской области в социальных сетях, на стройке мусорного полигона происходят постоянные акты саботажа. Неизвестные сожгли несколько единиц строительной техники, бросают в дорожные колеи металлические ежи, пропарывающие покрышки. Местная полиция отказывается участвовать в разгоне многотысячных протестов против строительства мусорных полигонов из-за чего, по слухам, архангельскому губернатору Орлову пришлось ввозить в Архангельск ОМОН из других субъектов РФ.

Эта ситуация напоминает события 2008 года во Владивостоке, когда местные сотрудники тогда ещё милиции отказались разгонять массовые протесты местных жителей против повышения пошлин на ввоз японских иномарок. Занимавший тогда должность губернатора Приморья Сергей Дарькин вызвал московский ОМОН, запомнившийся жестоким разгоном протестов автолюбителей, во время которых пострадали многие жители Владивостока, оказавшиеся в не то время не в том месте.

Сожжение мостов, по которым ездила строительная техника и горючее для неё, переводит конфликт на радикально новый уровень, показывая неприязнь местного населения к действиям областных властей и строителей. Данный поступок на время парализует стройку, из-за чего всем причастным к ней должно стать окончательно ясна неприязнь местного населения к идее проживания рядом с огромной свалкой.

Кто устроил эту партизанскую диверсию – пока неизвестно. Однако, многие готовы увязать её с массовыми протестами населения области против строительства мусорного полигона рядом с домом. В таком случае, вряд ли эта диверсия является последней и можно сказать, что местное население фактически перешло к тактике партизанской войны.