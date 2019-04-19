Зона дискомфорта – фишка обслуживания: «Аэрофлот» обвинили в неуважении к пассажирам с ОВЗ

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Почти экс-клиенты главного перевозчика России задумываются о смене компании.

О неприятном путешествии компанией «Аэрофлот» рассказала мама двоих детей. Судя по профилю женщины в соцсети, один из её малышей имеет ограниченные возможности здоровья (ОВЗ), вероятно, выраженные аутизмом. В таком случае, перевозчики любого типа по первому требованию идут навстречу не только этому клиенту, но и окружающим его в путешествии.

Забота проявляется в создании зон комфорта для каждой из сторон путём увеличения расстояния между человеком с проблемным здоровьем и другими пассажирами. В первую очередь, соответствующую рассадку делают при неполном заполнении самолёта. Возможно даже перемещение таких пассажиров между классами без взимания доплаты.

Пообещали сделать полёт комфортным и бортпроводники этого злосчастного рейса, дополнив иллюзии пассажирки тем, что устроят сопровождение в конечной точке рейса. Но ни одно из обещаний, видимо, выполнено не было. Казалось, что стюарды вовсе забыли про особенных пассажиров в салоне, что, судя по последним печальным новостям об «Аэрофлоте», стало фишкой их обслуживании.

Женщина, обвинившая компанию в неуважении к своей просьбе, обратила своё внимание на других авиаперевозчиков, бортпроводники которых ведут себя внимательнее к пожеланиям пассажиров. Ранее издание «ВладТайм» писало о возможных причинах разницы отношений бортпроводников разных авиакомпаний к клиентам. Напомним, что это не единичный случай дискомфорта от «Аэрофлота».