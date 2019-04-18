В Краснодарском крае в овраге с водой обнаружили 3-летнего мальчика

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Ребенок прошел пешком 2 км до района Тимашевска, после чего упал в яму, где его и обнаружили полицейские.

Как сообщает пресс-служба УТ МВД РФ по ЮФО, во время рейда на перегоне «Тимашевск-Ведмидовка» транспортные полицейские обнаружили малолетнего ребенка. 3-летний мальчик находился в глубоком овраге, заполненном водой. Ребенок был одет в легкую футболку, без обуви. В ходе разбирательств стало известно, что мальчик живет с родителями в станице Медведовской.

Он ушел из дома и отошел на расстояние в 2 км. Изначально родители самы пытались отыскать сына, но поиски оказались безрезультатны. В итоге мать обратилась к спасателям только спустя несколько часов после пропажи сына. В данный момент жизни ребенка ничего не угрожает. Его матери грозит штраф.