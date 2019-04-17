Лох с медкнижкой: «Приём» на работу в ТРЦ Томска оборачивается разводом на деньги

Сегодня, 15:30

В качестве фальшивых работодателей промышляют мошенники, пользующиеся доверием простачков.

В поисках трудовых вакансий, некоторые жители Томска сталкивались в интернете с заманчивым предложением работы на детской развлекательной площадке. Обратившимся людям сразу сообщают, что для этой должности необходима медицинская книжка, а, поскольку, в ТРЦ сейчас кадровый дефицит, то соискателю вакансии необходимо как можно быстрее пройти медкомиссию и обзавестись необходимым документом. Простодушные люди даже не догадывались, что такой «приём» на работу оборачивается разводом на деньги.

В городских пабликах томичи уверяют, что приёмы мошенников знакомы и различаются лишь в мелких деталях, но главная цель – добиться перевода средств на их счёт, остаётся неизменной. В данном случае, жулики предлагают задействовать свои связи и помочь быстро оформить медкнижку. Для этого требовались личные данные и деньги в размере 700 рублей. Когда мошенники получали требуемую сумму, то следовало очередное финансовое требование – переслать ещё 800 рублей. Денежные аппетиты «кидал» могли ограничиться этим, но, как правило, следовали новые просьбы о деньгах под другими предлогами.

Начинающие прозревать люди решают навести справки в самом ТРЦ о методах приёма на работу новых сотрудников. В результате «лох с медкнижкой» узнаёт, что заведение никаких объявлений о трудовых вакансиях не оставляло, а он сам стал жертвой мошенников. Горожане поражаются неуёмному желанию доверчивых людей расстаться со своими деньгами по первой же просьбе неизвестных проходимцев в интернете. В защиту потерпевших можно сказать, что жулики очень умело выстраивают диалог, рассказывают об условиях труда и мастерски убеждают в необходимости перевести им средства.