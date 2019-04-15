Месть Макрону?: Собор Парижской Богоматери мог пострадать от рук «желтых жилетов»

Сегодня, 23:22

Участники глобальной акции протеста могли привлечь внимание властей поджогом Нотр-Дам-де-Пари, несмотря на заявления о нарушении правил безопасности.

Мир потрясла плохая новость: визитка Парижа Нотр-Дам-де-Пари (Собор Парижской Богоматери) пылает в огне. На данный момент известно, что у башни из-за огня отвалился шпиль, рухнула крыша, а пламя перебросилось на соседнее здание. Сотни французов молятся вместе со священниками о сохранении легендарной исторической архитектуры, но, по всей видимости, напрасно. Известно, что обычные пожарные машины не способны затушить мощный пожар, необходима авиация.

Безусловно, в сети сразу начали распространяться версии о том, что могло стать причиной пожара. Одна из основных гласит, что всему виной нарушение техники безопасности рабочими, поскольку в тот момент рабочие занимались реставрацией старинного здания. Но есть и другая версия, согласно которой подозрения падают на французских участников акции протеста, которая длится уже не первый месяц.

Неужели это и есть месть Макрону, главе Франции? Из-за пожара президент отложил встречу с участниками акции протеста и отправился на место происшествия. Теоретически Собор Парижской Богоматери мог пострадать от рук «желтых жилетов», если хотя бы у одного из них был доступ во внутрь здания. Безусловно, пока полиция будет вести расследование случившегося, назвать виновных практически невозможно, но в мировой практике такие события имеют место быть, к сожалению.

Ранее СМИ сообщали, что деревянная часть здания практически полностью уничтожена: зная особенности конструкции Собора Парижской Богоматери, спровоцировать пожар легковоспламеняющимися веществами было достаточно легко. Хочется надеяться, что протестующие французы не стали бы разрушать визитку своей страны из-за морально-идеологических убеждений, но, как показывает статистика, такая версия имеет право на существование. Об истинных причинах возгорания станет известно после спецпроверки, пока что все силы брошены на борьбу с огнем.