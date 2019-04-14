«Выйдем разберемся?»: Охамевший водитель маршрутки в Волгограде чуть не избил пассажира

Сегодня, 18:10

Мужчина просто попросил довезти его до нужной и прописанной в маршруте остановки.

Многие пассажиры сталкивались с тем, когда маршрутчики сокращают вечерние рейсы, и посреди дороги внезапно объявляют, что дальше не поедут. Некоторые начинают ругаться и выяснять отношения, а остальные молча выходят, не доезжая до своей остановки, указанной между прочим в маршрутном листе, километра три-четыре. Впрочем, есть и такие люди, которые пытаются противостоять маршрутному произволу.

Житель Волгограда рассказал, что его чуть не избил охамевший водитель маршрутки лишь за то, что пассажир попросил высадить его на его остановке. Дело в том, что все другие пассажиры планировали выйти на конечной, возле торгового центра, и у водителя была возможность «срезать» три километра. Однако герой истории испортил ему всю малину. Тогда водитель довольно грубо предложил «неудобному» клиенту прогуляться пешком, на что ему был дан резонный ответ: «Я специально сел именно в Ваше транспортное средство, чтобы доехать». На это рассвирепевший маршрутчик угрожающе спросил: «Выйдем разберемся?». Однако потасовке помешали друзья пассажира, которые очень удачно оказались рядом. Они подошли поздороваться, но шофер расценил это как угрозу и быстро ретировался за родную баранку. И только пыль клубилась за повозкой, то есть маршруткой.

Впоследствии эти же друзья, запомнив номер транспортного средства рассказали, как водитель кричал на пенсионеров с правом льготного проезда в муниципальном транспорте и чуть не вытолкал взашей из салона шестиклассника, который тоже оказался льготником. Однако по приезду на остановку, водителя ждал взрослый брат школьника. В итоге конфликта ключи от маршрутки оказались в Волге. Поговаривают, что после этого инцидента водителя-хама наконец уволили.