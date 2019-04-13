Поздно спохватились: Жена жертвы поножовщины ищет свидетелей драки в Петербурге спустя неделю

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«История с героическим спасением девушки от грабителей смердит вбросом, 99% выдумка», - уверены пользователи Сети.

В Сети появилось сообщение о том, что нужны свидетели происшествия в Санкт-Петербурге в Ладожском районе. Автор публикации пишет о том, что «три урода» волокли беззащитную девушку на стройку и тут за нее заступился мужчина. Однако добро его безнаказанным не осталось. Злоумышленники ударили героя ножом в живот, из-за чего тот угодил в реанимацию.

Неделю спустя жизнь спасителя оказалась вне опасности, и тут только он и его жена вспомнили о том, что неплохо было бы наказать супостатов. Сложность в том, что через столько дней найти свидетелей происшествия практически невозможно. Автор просит всех, кто проезжал через этот район в указанное время откликнуться или предоставить записи с видеорегистраторов автомобиля. Однако, по всей вероятности, жена жертвы поножовщины и ее супруг поздно спохватились. На фоне этого промедления некоторые пользователи и вовсе засомневались в правдивости истории.

«Почему запись только сейчас ищете? Даже если кто-то заснял, записи затерлись уже, неделя прошла. Надо же по горячим следам», «Враньем (слово изменено) от поста не воняет, а прямо-таки смердит на весь интернет. С аккаунта чувака, который занимается ставками на спорт, пишет «якобы» жена, которая игнорирует все вопросы, хамит людям, у которых сама же просит помощи, единственного свидетеля искать не собирается, по офигенной причине «не зачем волновать по пустякам», запись с регистратора начинает искать спустя более чем !неделю! после происшествия», «99% вброс», - уверены комментаторы. Более того, модератор группы в Сети вмешался в дискуссию и сообщил, что пост – действительно фейковый. Оказалось, полицейские ничего в принципе не знают о случившемся, а в стране давно действует закон, обязывающий врачей сообщать о людях с ножевым или огнестрельным ранением.

Кроме того, местные жители заявили, что по указанному адресу, улице Энергетиков, 9, есть стационарные камеры наблюдения, у которых память куда обширнее автомобильных регистраторов. Если бы подобная драка имела место, на видео ее бы уже нашли. И автор зря ищет свидетелей драки, поскольку драки, оказывается не было. «Придумал мужик сказочку для супруги о героическом спасении, а сам по-пьяне с кем-то бодался», - подытожили юзеры.