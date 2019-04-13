Сучка крашенная: Курортные живодёры ради наживы издеваются над собаками, рискуя их здоровьем и жизнью

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«Не желаете фото со зверушкой?» - такой вопрос часто слышат туристы, отдыхающие на российских курортах.

Многие обращали внимание, что в курортных городах давно получил широкое распространение специфический бизнес. Подозрительные субъекты предлагают туристам сделать эффектный снимок с животными, один вид которых может вызвать жалость и желание обратиться в зоозащитные организации или, даже, в полицию. В последнее время можно часто заметить, что в качестве «реквизита» используются хаски – породы собак, выведенных специально для жизни и помощи людям в северных широтах. В условиях юга их содержать крайне нежелательно из-за сложностей переносимости ими жары.

Мало того, ради наживы курортные дельцы всячески издеваются над собаками, рискуя их здоровьем, а порой и жизнью. Нередко можно заметить крашенную в кислотные цвета сучку или кобеля, стриженного под льва. По прихоти живодёров, хаски должны изображать львиный прайд, с которым пожелает сфотографироваться праздная публика. Неравнодушные люди давно бьют тревогу, поясняя, что лишённая шерстяного покрова кожа лайки-самоеда, подвергается опасному воздействию солнечных лучей, которое может привести к раку кожи.

Некоторые рассказали, что видели чау-чау, раскрашенного «под панду» и настоящего львёнка, накачанного транквилизаторами. Неудивительно, что живой «реквизит» служит недолго жестоким владельцам, вынуждая их брать новых питомцев для своего бизнеса. Зоозащитники предлагают принимать меры против мучителей животных. Бывают случаи, сообщают они, когда факт жестокого обращения доказать проблематично. Тогда, можно обратить внимание полиции, что субъект «со зверушкой» занимается незаконной коммерческой деятельностью и, хоть так, найти на него управу. При этом, не следует забывать, что всегда можно позвонить на горячую линию по защите животных и пожаловаться на живодёров в любой части страны.