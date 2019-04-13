«На улице дождик и внутри дождик»: Крыша нового московского ТРЦ «Саларис» не пережила непогоду

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Подрядчики продолжают оттягивать дату открытия.

Москвичи с нетерпением ждут открытия первого в России многофункционального комплекса «Саларис», который обещает стать самым передовым на данный момент в стране. Но насколько безопасным будет ТРЦ после официального открытия – вопрос случая. Открытие «Салариса» несколько раз переносили, последней известной датой было 11 апреля, однако в этот день произошло только техническое открытие и презентация первого в России немецкого гипермаркета «Глобус».

Во время изучения окрестностей посетителей ожидало неприятное и пугающее потрясение – крыша новостроя не пережила московскую непогоду: «На улице дождик и внутри дождик», - комментирует происходящее автор видео. При этом на видео чётко видно, что крыша дала течь в бетонном перекрытии, что может говорить о некачественно проделанной работе. По фото здания в Сети можно определить, что фундаментальные работы уже давно завершены, продолжается этап отделки помещений.

Генподрядчик, занимающийся строительством ТРЦ «Саларис», - турецкая компания BOES Construction, имеющая авторитет среди конкурентов благодаря ответственному отношению к проектам. Сами сотрудники тоже заявляли, что возведение московского многофункционального комплекса идёт по намеченному плану и даже собирались сдать объект к 11 апреля, поэтому проблему с крышей пока не освещают.

Исходя из заинтересованности москвичей, почти не остаётся сомнений, что ТРЦ «Саларис» будет пользоваться популярностью, но какие ещё опасности скрываются на 310 000 кв. м следовало бы выяснить до сдачи помещений в эксплуатацию.