Гопники в юбках: «Яжматери» устроили разборку с матами и кулаками на глазах у детей

Сегодня, 13:06

Инцидент, произошедший в Краснодаре, показал, что гордое звание «мама» не останавливает женщин от ужасного поведения.

На просторах интернета пользователей уже довольно сложно удивить странным поведением «яжматерей», однако, это удается сделать, когда последние выходят за рамки и начинают устраивать настоящий мордобой.

Такой случай произошел в Краснодаре, где, судя по ролику, разъяренная поведением ребенка другой мамаши родительница решила сделать женщине замечание. Естественно, ни о какой культурной форме и речи быть не могло – блондинка в ролике, что называется, на любезности не разменивалась. В результате, разговор не заладился с самого начала и вскоре от слов «яжматери» перешли к делу и на глазах у детей эти «гопники в юбках» решили выяснять отношения на кулаках. Судя по всему, драка, хоть и кратковременная, получилась довольно серьезной, потому как вся детская площадка практически в момент сбежалась для того, чтобы разнять рассвирепевших мамаш.

Особого внимания заслуживают последние кадры ролика драки, на которых в потасовку также решает влезть ребенок упомянутой выше блондинки. Его, естественно, быстро оттаскивают в сторону, но подобное поведение является наглядным примером того, какое воспитание своему сыну дает женщина.

Безусловно, подобная ситуация выставила и одну, и другую сторону конфликта с крайне отрицательной стороны и лишь дополнительно закрепила в обществе образ «сумасшедших мамаш», который с каждым годом становится все более правдоподобным.