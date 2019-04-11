«Бери кредит, а то умрешь»: Ростовские «медики» пугают пациентов смертью ради наживы – жертвы

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В поле зрения оздоровительного учреждения попадают люди преклонного возраста и пенсионеры, уверяют потерпевшие.

Жители Волгодонска, что в Ростовской области, обеспокоенно пишут в соцсетях о деятельности оздоровительно-профилактического центра «Импульс». Обзванивая потенциальных клиентов, «медики» якобы выявляют людей пенсионного возраста и предлагают бесплатную диагностику. Для этого необходимо явиться по указанному адресу, имея при себе лишь паспорт. Старики, не подозревая ничего плохого, соглашаются пройти обследование, после которого многим сообщают об обнаруженной опасной болезни, рассказывают ростовчане. Подавленных пациентов просят не отчаиваться, якобы убеждая приобрести чудодейственные препараты. Заявленная цена – в 60-200 тысяч рублей их не должна оттолкнуть, ведь на эту сумму можно оформить кредит в банке.

Сотрудники центра услужливо подсовывают необходимые бумаги, и пенсионер доверчиво идёт навстречу, тем более, что и документы оказались предусмотрительно взяты с собой. Горожане уверены, что в «Импульсе» работают аферисты, которые пугают пациентов смертью ради наживы. Как уверяют «жертвы», сотрудники учреждения уклончиво отвечают на вопрос об профильном образовании, да и в самом названии центра исключено слово «медицинский».

Поэтому, «медики» действую прямолинейно: «Бери кредит, а то умрёшь», вынуждая охваченных паникой стариков идти на покупку сомнительных препаратов. Некоторые подозревают, что «Импульс» работает в тесном сотрудничестве с банками, которые могут сливать информацию о клиентах с «чистой» кредитной историей. «Жертвы» подобного околомедицинского маркетинга призывают не пользоваться услугами центра, ведь всем понятно, что здоровье в кредит, оформленного на 3 года, не купишь.