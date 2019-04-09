Двое суток в напряжении: В Томске пропала молодая девушка

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Родные будут благодарны за любую предоставленную информацию.

В Томске объявлена пропавшей Матусевич Альбина Владимировна. Девушка ушла из дома 7 апреля 2019 года, однако с тех пор связь с ней была утеряна. В результате, родственники уже двое суток находятся в постоянном напряжении, не зная о текущем местоположении пропавшей молодой девушки.

Согласно поступившему в правоохранительные органы описанию: Матусевич Альбина 1980 года рождения, ушла из дома по адресу: город Томск, улица Красноармейская. На вид 25-30 лет, рост 160 сантиметров, средней полоты, темные волосы по плечи. Среди особых примет: отсутствие передних верхних зубов, родинка на левой щеке, шрам на правой руке.

На момент исчезновения девушка была одета в светло-коричневую болоньевую куртку, черные брюки, брюки с сердечками на заднем кармане, в черных носках, без шапки, без обуви. С собой также может иметь пакет с игрушками.

Всех, кто располагает информацией о местоположении девушки, просьба сразу же позвонить по номерам: 8(3822) 795-646, 795-6489 ОУР ОМВД России по Советскому району г. Томска, 02 – со стационарного телефона, 102 - с мобильного. Также всю информацию принимают по «телефону доверия», который также входит в систему «горячей линии МВД России» 8 (3822) 4-9999-4. Родственники и правоохранительные органы будут благодарны за любую информацию.