«Дорожники сгорят в аду»: Грязевая ловушка в Кирове не дала пожарным спасти пылающую квартиру

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Кировчане лишились крова из-за отсутствия асфальта у дома и безразличия местных чиновников, полагают в сети.

Трудно представить, что наличие или отсутствие асфальта может как-то препятствовать работе спасательных служб, имеющих в своем распоряжении огромные машины весом в 28 тонн. Однако российскому ЖКХ еще есть чем удивить общественность. Вчера грязевая ловушка в Кирове не дала пожарным спасти пылающую квартиру. Подъехав почти к самому дому, машина спасателей погрязла в том, что когда-то называлось газоном. Вытащить транспортное средство не удалось даже с «толкача». Пожарные до последнего предпринимали попытки подобраться ближе к дому, но за это время жилплощадь уже превратилась в непригодную для жизни.

К счастью, в полыхающей квартире никто не умер и не травмировался. По предварительной информации МЧС, пламя вспыхнуло из-за окурка от сигареты, попавшего на лоджию. Но являются ли хозяева сгоревшего дотла жилища единственными виновниками происшествия? Некоторые пользователи сети связали печальные последствия пожара с наплевательским отношением дорожников, ЖКХ и местных чиновников к обустройству города. «Дорожники сгорят в аду», - пишу люди.

Теперь из-за такого безразличия кировчане лишены крова. Каким образом на подъезде к дому появилась грязевая ловушка, неизвестно. Если внушительное пожарное авто смогло застопориться в таком месте, значит там действительно скопилось необъятное количество грязи, которое необходимо устранить. Жителям дома с легковыми авто и таксистам и вовсе там не проехать.

Проблемная дорога у дома на проспекте Строителей в Кирове нуждается во внимании дорожников, ЖКХ и местных чиновников. На них лежит ответственность гораздо более серьезная, чем кажется на первый взгляд. В Федеральном законе №123 «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» описаны все подробности того, как должен осуществляться подъезд пожарной техники к многоквартирному дому. Даже если все требования того документа соблюдены, такая незначительная, на первый взгляд вещь, как отсутствие асфальта может препятствовать работе спасателей, что в свою очередь приведет к непоправимому. Если сегодня закрыть глаза на халатность ответственных структур, в следующий раз может пострадать не только имущество, но и живые люди.