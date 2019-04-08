«Жировать, так жировать!»: Сотрудница Воронежского Пенсионного фонда «склепала» отцу пенсию в 150 тысяч рублей

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Семье так и не удалось «покутить» на краденные деньги, ведь в скором времени полиция забрала их «под белы рученьки» с обвинениями в мошенничестве.

Стало известно, что сотрудница Воронежского Пенсионного фонда по сути «склепала» своему отцу-пенсионеру ежемесячную выплату в 150 тысяч рублей. Сделать это было достаточно просто, ведь она была начальницей и, по всей видимости, решила: «Жировать, так жировать!». В течение двух лет она переводила эту сумму на счет своей семьи, и теперь ущерб государству оценивается в 3,5 миллиона рублей. 55-летняя женщина отправится в суд по статье мошенничество в особо крупном размере. Предусмотренное наказание для этого преступления – 10 лет лишения свободы.

История получилась резонансная, так как в последнее время Пенсионный фонд все чаще всплывает в заголовках СМИ. В связи с пенсионной реформой, которая была проведена как раз из-за недостатка финансов в фонде, ситуация может вызвать новые возмущения. Ведь некоторые работники теперь обязаны работать на несколько лет дольше, чтобы получать положенное им пособие, а кто-то просто готов «красть» из государственной казны.

Впрочем, могло получиться так, что тот самый пенсионер мог быть «обижен» маленькой пенсией ранее, но в этом случае непонятен поступок самой начальницы. Будучи высокопоставленным чиновником, она не стала помогать отцу самостоятельно, а нашла деньги «на стороне», причем незаконной. Как бы то ни было, теперь ее ждет суд, возможная конфискация имущества и тюремное наказание за выбранный ею путь.