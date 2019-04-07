«Откройте, иначе штраф!»: Мошенники «разводят» пенсионеров на 3000 рублей проверкой счётчика воды – жертвы

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Владельцам квартир якобы угрожают, если они не соглашаются платить за навязанную «услугу».

Жители Волгограда в последнее время стали сталкиваться с представителями некой компании, называющей себя ООО «Единый ресурс». Судя по жалобам в сети, сотрудники ходят по квартирам, где преимущественно проживают пенсионеры или просто пожилые люди с требованием проверить счётчики воды. Они уверяют, что срок проверки вышел и владелец давно перешёл на оплату «по среднему». На возражения, что плановый регламент ещё не скоро, якобы следуют угрозы: «Откройте дверь, иначе вас ожидает крупный штраф!». Некоторые идут на поводу и сталкиваются с вероятным форменным вымоганием денег. «Проверяющие» выставляют счёт в 1500 рублей за один счётчик, а в случае, если таковых в квартире 2, то поборы вырастают до 3000 рублей.

Горожанам твердят, что, обычно, аналогичные компании берут за эту услугу около 700 рублей и налицо признаки возможного мошенничества. В сети появились предупреждения, что под видом проверяющих 2 мужчин и одна женщина «разводят» своих жертв на деньги. Пострадавшие призвали не открывать дверь вероятным мошенникам и не реагировать на угрозы штрафа в 5000 рублей. Людям напоминают, что при установке счётчиков, управляющие компании чётко называют дату плановой проверки, которая обходится гораздо дешевле и безопаснее.