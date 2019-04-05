«Стоп-хам» из Барнаула: «Человек-паук» пакует авто беспредельщиков, отбирая хлеб у эвакуаторов

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Теперь любой нарушитель правил парковки рискует обнаружить свою машину обёрнутой в прозрачную плёнку.

Плоды деятельности неизвестного жителя Барнаула хорошо известны в городе. За умение упаковывать в плёночный кокон автомобили парковочных беспредельщиков, его прозвали «Человек-паук». Нарушители правил парковки тратят множество времени, чтобы освободить свою машину от прозрачного полиэтилена. «Стоп-хам»-одиночка по понятным причинам себя не афиширует, но фото «жертв», которых он пакует, регулярно появляются в городских пабликах. Тем не менее, некоторые горожане полагают, что он своими действиями наносит ущерб бюджету, отбирая хлеб у эвакуаторов.

Ведь, нарушитель, получив «плёночный» сигнал-предупреждение от «Человека-паука» спешит убрать свою машину с неположенного места, пока не приехали городские службы со спецтехникой. Некоторые жители Барнаула советуют анонимному борцу за общественную справедливость поступать более радикально и блокировать двери авто беспредельщиков монтажной пеной. Кстати, буквально вчера в Барнауле был проведен рейд по выявлению нарушителей, паркующихся на местах для инвалидов. В результате этого, были эвакуированы 1339 транспортных средств, размещённых в запретных для них зонах.