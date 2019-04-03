«Акулы в погонах»: Озверевшие от власти ГАИшники нападают на неопытных водителей - свидетель

Вчера, 21:29

Вместо поимки нарушителя, сотрудники ДПС предпочли довести неопытную участницу дорожного движения до белого каления и оштрафовать, как рассказывает очевидец.

Свидетель инцидента на дороге рассказал, что якобы озверевшие от власти ГАИшники нападают на неопытных водителей. Россиянин находился в качестве пассажира авто, за рулем которого была неопытная водительница. Девушка получила законное право водить машину только три недели назад. Оказавшись на трассе с большим потоком авто, девушка неуверенно перестроилась в правый ряд и продолжила движение.

Увидев, что на ее пути «акулы в погонах», водительница занервничала. Возникла потребность перестройки в средний ряд, однако, даже такое аккуратное вождение чуть не закончилось трагедией. Неожиданно на огромной скорости, как утверждает очевидец, из крайнего левого ряда выехало авто.

Девушку подобный маневр от незнакомой машины чуть не довел до инфаркта. В панике она просто затормозила. Из-за этого плотность машин на дороге несколько увеличилась. Тут-то в историю и вмешались «акулы в погонах», на глазах которых все произошло. Свидетель утверждает, что полицейские никак не попытались остановить лихача, напугавшего девушку. Вместо этого они напали на неопытного водителя с обвинениями, сообщает очевидец.

Девушку, по словам пассажира, чуть не довели до белого каления, пытаясь оштрафовать. Мужчина также указал на то, что ГАИшники якобы «ловили» нарушителей в неположенном для этого месте. Всю перепалку мужчина записал на видео, вероятно, чтобы проучить агрессивных сотрудников ДПС. Свидетель ссоры считает, что девушка не виновата, а полицейским стоило отнестись мягче к новоиспеченному участнику движения. Кроме того, на заднем стекле автомобиля девушки имелись наклейки с восклицательными знаками, предупреждающие о ее скромном опыте вождения.

Удалось ли свидетелю доказать свою правоту, он не сообщает. В сети мужчину поддержали. В сознании россиян плотно закрепился образ недружелюбных ГАИшников, единственная цель которых – материальная нажива даже на тех, кто водит аккуратно. Подобные истории совсем не помогают реабилитировать представителей профессии в глазах граждан РФ, а скорее наоборот. «Это уже гены и не лечится никак», - комментируют люди.