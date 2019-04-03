Едва не захлебнулся: 7-летний житель Бишкека спас 1,5-годовалую девочку из выгребной ямы

Вчера, 19:30

Девочку от гибели отделяли секунды, когда на помощь прибежали соседи.

1,5-годовалая девочка, гуляя во дворе своего дома в Бишкеке, из любопытства проникла в дворовой туалет, сумев открыть нехитрый запор. В темноте ребёнок сделал несколько шагов и провалился в выгребную яму. Благо, неподалёку находились соседи – взрослый Айбек Маматов и 7-летний мальчик, которые услышали детский крик и пришли на помощь. Первым делом, мужчина хотел кувалдой расширить отверстие в бетонном полу, но благоразумно отказался, боясь травмировать ребёнка тяжёлыми осколками. Время шло на секунды, а девочка уже не подавала звуков. Тогда, обвязав мальчика верёвками, Айбек спустил его в яму, подсвечивая в темноту фонариками.

Ребенок сумел нащупать девочку, почти целиком погрузившейся в зловонную жижу. Юный спасатель крепко обхватил меленькую потерпевшую и их обоих извлекли из ямы. Только решительные действия соседей позволили спасти ребёнка – в противном случае, она могла задохнуться и погибнуть. Айбек Маматов признался, что поначалу пожалел, что в состоянии паники не вызвал спасателей. Но дальнейшие действия подтвердили, что решение использовать щуплого мальчика, для проникновения в отверстие, который сам едва не захлебнулся при этом, были абсолютно оправданными. Девочку осмотрели в больнице и, к счастью, не нашли угроз её здоровью. А 7-летнего спасителя весь двор теперь называет героем.