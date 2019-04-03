Цинизм зашкаливает: «Аэрофлот» предупредил россиян об опасности умереть, покупая билеты

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Еле заметная табличка должна спасать россиян от проломленной головы, пока «Аэрофлот» думает, ремонтировать аварийный центр в Новосибирске или нет.

Людные места Новосибирска «украшает» пятиэтажное здание «Аэрофлота» в аварийном состоянии. Новосибирцы заметили, что у подразделения цинизм зашкаливает, ведь «Аэрофлот» предупредил россиян о реальной опасности умереть, покупая билеты, при помощи двух скромных табличек. «Осторожно! Возможно обрушение фасада здания», - гласят еле заметные надписи. Увидеть «заботливое» предупреждение сможет далеко не каждый проходящий рядом, поэтому оно вряд ли спасет человека от падающих кусков фасада.

На сегодняшний день предупреждающая табличка – это все меры, предпринятые владельцами здания «Аэрофлота». О предстоящем капитальном ремонте или полном сносе аварийного дома разговоры пока не ходят. Как показывают новосибирцы на фото, на всех пяти этажах здания видны следы обрушения и трещины.

Каждый местный житель или гость города может убедиться, насколько печально выглядит старая постройка, ведь находится она в центре, в 500 метрах от мэрии и в 200 – от центральной площади. Таким образом, поток людей около опасного здания достаточно большой. Вероятность смерти или травм у человека из-за падающих кусков фасада намного выше, чем, если бы здание стояло на окраине.

Кроме опасности для здоровья и жизни, постройка «Аэрофлота» портит впечатление о Новосибирске в глазах приезжих россиян. На стенах можно увидеть следы от баллончика, оставленные хулиганами, их никто не спешит закрашивать.

Для находящихся внутри здания «Аэрофлота» людей когда-то были установлены пластиковые окна на некоторых этажах. Пока что это единственная положительная черта аварийного, вероятно, дома. Но какое дело людям до окон, если над ними все равно нависает угроза? В случае массивного обвала первыми жертвами станут именно они. Каждый рабочий день в таком здании может стать последним.