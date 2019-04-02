Сотрудница полиции Москвы случайно ранила себя из табельного оружия

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После рикошета пули от стены в голову состояние женщины оценивается медиками как критическое.

По словам Министерства внутренних дел, 2 апреля 2019 года сотрудница ППС отдела МВД получила огнестрельное ранение по причине «неосторожного обращения со служебным оружием». Как сообщается, женщина ранила себя из пистолета Макарова в оружейной комнате отдела - у нее «сорвался палец» и по неосторожности прижался курок. Пуля выстрелила в стену и отрикошетила женщине в бровь, всего в нескольких миллиметрах от глаза. Пострадавшая была в сознании, ее коллеги сразу же вызвали «скорую помощь». Пока медики ехали, состояние жертвы собственной неосторожности ухудшилось, и в больницу ее привезли в критическом состоянии. В настоящее время ей оказывается необходимая медицинская помощь. По предварительным данным сотрудница ППС чистила пистолет и забыла вытащить последнюю пулю из ствола.

По факту неосторожного обращения с оружием назначена служебная проверка, по результатам которой будет приниматься решение. На место происшествия прибыл следователь столичного следственного комитета, задачей которого является найти в данном эпизоде признаки преступления или следы попытки самоубийства. На данный момент основная версия: «неосторожность при сдаче табельного оружия». После выписки пострадавшей предстоит достаточно серьезный разговор с руководством. За такую халатность ей грозит строгий выговор или увольнение.