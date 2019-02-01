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Молодой человек ранее уже был привлечен к ответственности за участие в акциях анархистов и испытание взрывчатки в парке. Пятеро его друзей пока проходят по делу в качестве свидетелей.

Азат Мифтахов был задержан сотрудниками правоохранительных органов в рамках расследования уголовного дела по ст. 231.1 УК РФ (незаконное изготовление взрывчатых веществ и взрывных устройств) еще 11 января. Тогда около общежитий было обнаружено небольшое СВУ и полиция тут же забила тревогу.

Молодой человек был быстро обнаружен, к тому же, ранее он уже проводил испытания собственной взрывчатки в местном парке. Теперь студента МГУ задержали за изготовление взрывчатки в общежитии из перекиси ацетона, а пятеро его друзей проходят по делу пока в качестве свидетелей. Если будет доказана их причастность, рука закона коснется и их.

Ранее молодой человек уже привлекался к ответственности за участие в анархистских митингах и акциях, а также за применение насилия по отношению к полицейскому. Тогда он прыснул полицейскому в глаза из газового баллончика, когда тот попытался задержать его и друга за повреждение камеры наружного наблюдения одного из зданий. Молодому человеку пришлось заплатить штраф в 45 тысяч рублей.

По всей видимости, в среде молодежи стали активно продвигаться анархистские идеи, которые не все воспринимают достаточно критически, то есть не привносят в нее определенный смысл, а лишь слепо следуют.

Для них лозунг «мама-анархия» родной, но такого рода молодые люди не смогут привнести в общество что-то полезное, а лишь деструктив и непонимание их самих.