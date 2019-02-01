В Омской области аварийное обрушение дома унесло жизнь человека

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Прокуратура Нижнеомского района расследует факт обрушения дома в селе Ситниково, который уже несколько лет считался аварийным. Разбирая завалы обнаружили тело погибшего мужчины, который предположительно собирал там доски для растопки.

В аварийном доме, который несколько лет находится в селе Ситниково Нижнекамского района Омской области 29 января текущего года произошло обрушение потолка. На место аварии прибыли все специальные службы, которые начали разбирать обрушившееся здание. Местные жители сообщили, что в доме находится приваленное обломками тело мужчины, его личность установили – это 48-летний житель Кормиловского района.

Предполагается, что пострадавший собирал в аварийном доме доски, которые использовал для растопки печи и обогрева. Прокуратура Омской области инициировала проведение проверки, по итогам которой будут оценены действия по обеспечению безопасности населения при имеющемся в поселении доме в аварийном состоянии органами местного самоуправления. Проведением проверки занимается следственное подразделение областного следственного управления СКР.