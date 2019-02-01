КВНщики прокляли место: в Камызяки задержали уже второго мэра

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В среду, 30 января, сотрудники УФСБ России задержали мэра города Камызяк Дмитрия Васильева и главу одноименного района Василия Сухорукова по подозрению в коррупционном преступлении.

Как отмечают в следственном ведомстве, чиновники проходят по статьям 290 и 291.1 УК РФ, обе тносятся к получению взятки. Следователи считают, что в декабре прошлого года глава района через мэра города потребовал взятку от директора фирмы. Общий размер взятки составил 1,8 млн рублей. За эти деньги руководителю коммерческой компании обещали победу на аукционах, относящихся к муниципальным контрактам.

Камызяк небольшой город на юге Астраханской области, на всю Россию он прославился благодаря команде КВН «Сборная Камызякского края» которая в 2015 году стала Чемпионом Высшей лиги Клуба веселых и находчивых. В своих выступлениях команда часто шутила на тему мэра города, обыгрывая ее с разных сторон: мэр готовится к выборам, мэра встречают в городе, главе города даже была посвящена песня. Также много шуток было посвящено камызякскому суду.

Новость о задержании мэра столь известного города получила широкую огласку в Интернете. Так, один из пользователей популярного сайта Пикабу, прокомментировал новость скриншотом из выступления команды и следующей фразой: «Интересно будет суд посмотреть». Многие пользователи предложили поставить мэром города капитана команды Азамата Муслигамаева, который известен также по работе на телеканале ТНТ, где является ведущим передачи «Где логика?», актером в сериалах «Интерны» и «Однажды в России».

При этом сам юморист прокомментировал задержание следующими словами: «Земляки прислали. Вот что значит не смотреть «Однажды в России». Там ведь наглядно показано, как мэрам себя не надо вести». Об этом он написал в Instagram. Также свое мнение выразил его коллега по цеху Вячеслав Макаров, который сожалел о том, что на посту мэра оказался не добропорядочный человек.

Отметим, что это не первое задержание мэра города Камызяк, ранее в конце 2013 года был задержан на тот момент уже бывший глава города Олег Никулик, который перед задержанием ушел в отставку. Через год суд признал его виновным в мошенничестве и назначил ему наказание в виде трех лет лишения свободы условно и штраф в размере 9 тысяч рублей.

Сколько еще лет продлится вереница задержаний мэров этого города, неизвестно. Однако за последние несколько лет это уже второе дело связано с мэром, многие читатели считают это не случайными совпадениями.