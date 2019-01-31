Сын немецкого фельдмаршала Паулюса счёл отца предателем: Он ответил за отца, но его убил не Гитлер

Вчера, 23:10

В Германии никогда фельдмаршалы не сдавались в плен. Такого просто не было. Однако, 31 января 1942 года это случилось.

Когда 6-я армия почти взяла Сталинград это могло стать точкой в Великой Войне. Почему же сын возглавлявшего её немецкого фельдмаршала Паулюса счёл отца предателем. Он был настолько уверен в этом, что его жизнь завершилась преждевременно. Однако, убил его не Гитлер.

У Паулюса было двое сыновей. Старший служил в СС. Его войсковые подвиги неизвестны. Застрелился в 1970-м году именно он, посчитав, что отец «продался коммунистам».

Младший «тянул военную лямку» в армии отца обычным армейским офицером. В сентябре 1942 года он получил тяжёлое ранение, был комиссован и отправился к матери.

За что же старший сын счёл отца предателем?

Вильгельм Паулюс (приставку фон он не переносил) воевал достаточно честно. В полосе действия его армии не было массовых расстрелов ни военнослужащих, ни мирных жителей.

Он был основным разработчиком плана «Барбаросса», по которому Советский Союз должен был быть повержен за 4 недели. Когда не получилось, Гитлер дал ему лучшую в Рейхе 6-ю армию с задачей захватить Сталинград.

Но тут на последних метрах до Волги наши вцепились зубами и намертво. А потом ударили.

Получилось «колечко». Паулюс, понимая обстановку, обратился к Гитлеру с предложением прорывать от Волги. Он получил приказ – держать Сталинград до конца.

Когда до конца было уже совсем немного, 30 января Гитлер прислал ему приказ о присвоении звания фельдмаршала. Это означало лишь одно. Никто из немецких военачальников такого ранга никогда не попадал в плен. Значит – выстрел в висок. Паулюс предпочёл сдаться Красной армии 1 февраля.

Ему обеспечили достойные условия плена. Он преподавал в Академии Генштаба. В итоге он стал одним из самых главных свидетелей против преступления нацистов.

Жена его не дождалась. Она умерла в 1949 году. После пленения Паулюса, Гитлер не расстрелял его семью. Она не стала отрекаться от своего отца и их лишили собственности и званий и отправили в ссылку.

В ГДР заслуженный человек имел право даже на личное оружие. Скончался Паулюс (внимание) 1 февраля 1957 года. Видимо сердце так и не смогло пережить крах армии именно в этот день.

Старший сын фельдмаршала, до самой смерти переживал, полагая, что его отец – предатель.